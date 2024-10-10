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Jose Mourinho efsaneye veda etti: 'Seni özleyeceğim'

Jose Mourinho efsaneye veda etti: 'Seni özleyeceğim'

17:4510/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Jose Mourinho - Rafael Nadal
Jose Mourinho - Rafael Nadal

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayarak emeklilik kararı alan efsane Rafael Nadal'a veda etti. Mourinho paylaşımında, Seni özleyeceğim efsane. Böyle harika bir tarih yazdığın için çok tebrikler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tenis kariyerini noktalayan efsane Rafael Nadal'a veda etti.


Portekizli çalıştırıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nadal'ı tebrik etti.


Mourinho açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Seninle çok maç oynadım, çok puan ve zafer için savaştım. Seni özleyeceğim efsane. Böyle harika bir tarih yazdığın için çok tebrikler."





#Jose Mourinho
#Rafael Nadal
#Tenis

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