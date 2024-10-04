Jose Mourinho: "Hayal kırıklığımızın sebebi buydu"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı.





Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.





Jose Mourinho şöyle konuştu:

'Hayal kırıklığımızın sebebi buydu'

"iyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. iyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En-Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Rakibimizin kısa, çevik oyuncuları var. Seba ile daha erken beraberliği bulabilirdik."





'Çok fazla sarı kart gördük'

"Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler yaptık. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak."





'Kendisi iyi bir karakter'

"Amrabat iyi oynuyor, fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu, hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atmayı gerekiyor."





'İşimi öğrenmek için iyi bir fırsat'

"Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara bakınca; işimi öğrenmek için iyi bir fırsat!"























