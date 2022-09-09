Beşiktaş'ın Josef de Souza itirazı reddedildi: Başakşehir maçında oynayamayacak

TFF Tahkim Kurulu 09 Eylül 2022 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceledi. İncelemelerin ardından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Josef de Souza için yaptığı kırmızı kart iptali başvurusu reddedildi. Yıldız futbolcu, Başakşehir maçında oynayamayacak.
Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde; Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine, PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."