SÜPER LİG

Josef de Souza Sivasspor maçında neden yok?

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Yırtık tespit edildi

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık olduğu ve Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef, bu sezon Beşiktaş'ın en önemli oyucuları arasında yer alıyor.

Josef, bu sezon Beşiktaş'ın en önemli oyucuları arasında yer alıyor.

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Josef ve Aboubakar Sivasspor maçında yok

Josef de Souza, ligde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Annesinin cenazesine gidecek olan Aboubakar da bu hafta forma giyemeyecek.

Tümer Metin'den Beşiktaşlı futbolcuya: Halı sahaya çağırmam
Tümer Metin'den Beşiktaşlı futbolcuya: Halı sahaya çağırmam

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup'u tercih etmemesinin nedenini açıkladı. İşte Metin'in yaptığı o açıklamalar;"Oğuzhan'ın yer bulması çok kolay değil artık""Ben neden oynamadığını tahmin edebiliyorum Oğuzhan'ın. Sergen hocaya katıldığı bir programda şöyle bir soru soruldu; 'Alex, Hagi şu anda takımında olsa oynatır mısın?' Sergen hoca, 'Şu an oynatamayız şimdi devir değişti' dedi. Sergen hoca kendini de koyarak, 'Ben dahil oynayamam şu anda' dedi. Alex'in, Hagi'nin, Sergen'in oynayamayacağı bir Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Oğuzhan'ın falan yer bulması çok kolay değil artık." "Necip daha fazla katkı sağlamıştır""Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, ben zamanında şunları yaptım yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, gel oynayalım demem. Ama katkısı başımla beraber." "Ben yıldızım bana ver""Oğuzhan, 'Ben yıldızım, bana vereceksin. Takımı benim üzerimden oynatacaksın' diyor. Sergen hoca da; 'Tamam vereyim takımı ama mücadele edeceksin. Gireceksin, yıkacaksın, Larin kadar tekmeye kafa sokacaksın, Necip kadar fedakar oynayacaksın' diyor. Yapmayacak. Ljajic de o yüzden yok." Beşiktaş'ı Vida sırtladıBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: VAR neden var?

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetm...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.