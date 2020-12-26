Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Yırtık tespit edildi

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Josef ve Aboubakar Sivasspor maçında yok

Josef de Souza, ligde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Annesinin cenazesine gidecek olan Aboubakar da bu hafta forma giyemeyecek.

Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/V09RJhUPM3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 26, 2020