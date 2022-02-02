Josef de Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen ve Galatasaray'ın da uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi.
Souza'dan Galatasaray'a gönderme
Bu transferin ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı takımın Gedson'u KAP'a bildirmesinden hemen sonra Souza, 'gülücük' emojisi paylaştı.
Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı. Aynı zamanda sarı-kırmızılı taraftarlar da Souza'ya tepki gösterdi.
Souza'nın paylaşımı;
😂
😂— Souza (@souza5) February 2, 2022
- Daha önce de yapmıştı
- Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza daha önce Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 mağlup olduğu maçında ardından da 'gülücük' emojisi paylaşmıştı.