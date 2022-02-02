Spor Josef de Souzadan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım
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Josef de Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği fakat başarılı olmadığı Gedson Fernandes, Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulübün 23 yaşındaki oyuncuyu KAP'a bildirmesinin ardından, Josef de Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran bir paylaşım geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Josef de Souzadan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım
​Josef de Souza

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen ve Galatasaray'ın da uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi.

Souza'dan Galatasaray'a gönderme

Bu transferin ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı takımın Gedson'u KAP'a bildirmesinden hemen sonra Souza, 'gülücük' emojisi paylaştı.

Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı. Aynı zamanda sarı-kırmızılı taraftarlar da Souza'ya tepki gösterdi.

Souza'nın paylaşımı;

  • Daha önce de yapmıştı
  • Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza daha önce Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 mağlup olduğu maçında ardından da 'gülücük' emojisi paylaşmıştı.

Josef Galatasaraylıları kızdırdı
SPOR
Josef Galatasaraylıları kızdırdı
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