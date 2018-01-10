Josef Fenerbahçe'de kalmak istiyor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Kendi isteğimle kaldım"

Sezon başında İngiltere’den gelen transfer teklifleriyle ilgili konuşan sarı-lacivertli futbolcu, “Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve mutluyum burada devam etmek ve kontratımı yenilemek istiyorum. Çok büyük bir sevgi besliyorum. İngiltere’ye transferimin neden gerçekleşmediğini söylemek istemiyorum, artık geçti. Ben burada her geçen gün kendimi geliştiriyorum ve kendimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

"Hocamızla defansif olarak geliştik"

Aykut Kocaman’la birlikte özellikle savunmalarının daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, “Yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif olarak daha da geliştik. İstikrarlı ve az gol yiyen bir takım olduk. Hocamızın sistemine alıştık ve bu sistemle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Aykut hocanın gelişiyle orta sahada takımı yönlendiren bir role büründüm. Bu değişiklik oldu. Mehmet Topal’la birlikte daha çok alan daraltan ve oyunu yönlendiren oyuncular olduk. Daha çok oyunu okuyoruz bu taktikle” açıklamasını yaptı.