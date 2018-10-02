Josef'ten ilginç sözler: Değerimi gidince anladılar

Fenerbahçe'den Al Ahli takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, eski takımı hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Takvim'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Pereira, Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve son olarak Cocu... Hepsi Souza-Topal ikilisini oynattı. Sen hoca olsan ikisini birlikte oynatır mıydın?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Taraftarlar kazanınca destek verir kaybedince sizi eleştirir. Beni de çok fazla eleştirdiler ama takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki değerimi anladılar. Dediğim gibi taraftarlar duygusallar, rasyonel değiller. Ama ben Fenerbahçe'den ayrılana kadar bütün gücümle mücadele ettim.

"En iyisi Pereira"

Souza ayrıca, "Fenerbahçe'ye seni Pereira getirdi. Daha sonra Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve Cocu ile çalıştın. Sence çalıştığın en iyi teknik adam kimdi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Benim görüşüme göre Vitor Pereira... Ama Aykut Kocaman'ın yaptığı işlere her zaman çok büyük saygı duydum. O da çok iyi işler yaptı.