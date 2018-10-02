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Josef de Souza: Değerimi Fenerbahçe'den gidince anladılar

Josef'ten ilginç sözler: Değerimi gidince anladılar

Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına giden Josef de Souza, verdiği röportajda Türkiye'deki günleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Josef de Souza Fenerbahçe formasıyla çıktığı 136 maçta 16 gol kaydetmişti.

Josef de Souza Fenerbahçe formasıyla çıktığı 136 maçta 16 gol kaydetmişti.

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Fenerbahçe'den Al Ahli takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, eski takımı hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Takvim'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Pereira, Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve son olarak Cocu... Hepsi Souza-Topal ikilisini oynattı. Sen hoca olsan ikisini birlikte oynatır mıydın?" sorusuna şu yanıtı verdi:

  • Taraftarlar kazanınca destek verir kaybedince sizi eleştirir. Beni de çok fazla eleştirdiler ama takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki değerimi anladılar. Dediğim gibi taraftarlar duygusallar, rasyonel değiller. Ama ben Fenerbahçe'den ayrılana kadar bütün gücümle mücadele ettim.

"En iyisi Pereira"

Souza ayrıca, "Fenerbahçe'ye seni Pereira getirdi. Daha sonra Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve Cocu ile çalıştın. Sence çalıştığın en iyi teknik adam kimdi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

  • Benim görüşüme göre Vitor Pereira... Ama Aykut Kocaman'ın yaptığı işlere her zaman çok büyük saygı duydum. O da çok iyi işler yaptı.

Josef'ten Fenerbahçe'ye jest
Josef'ten Fenerbahçe'ye jest

Fenerbahçe'den 12 milyon euro gibi hatırı sayılır bir bonservis bedeliyle Al Ahli'ye giden Josef de Souza'nın giderayak sarı-lacivertlilere bir jestte bulunduğu ortaya çıktı.Habertürk'te yer alan habere göre Jailson transferinde önemli rol oynayan Josef de Souza özellikle oyuncuyu ikna etme konusunda da oldukça yardımcı olurken Fenerbahçe ile ilgili de birçok bilgi verdi.Jailson'un, Josef'ten aldığı bilgilerin sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.Fenerbahçe Jailson'u resmen duyurdu

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