Joshua Povetkin'i de yere serdi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, 20'si nakavtla olmak üzere kariyerindeki 21 karşılaşmayı da kazanan 28 yaşındaki Joshua ile 35 müsabakasının yalnızca birini kaybeden 39 yaşındaki Povetkin karşılaştı.

Rakibini 7. rauntta teknik nakavtla yenen Joshua, 22'de 22 yaptı ve WBA, WBO ve IBF kemerlerini korudu. Povetkin ise kariyerinde ilk defa nakavtla kaybetti.

Dört büyük profesyonel boks organizasyonun üçünün ağır sıklet kemerini Joshua, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini ise ABD'li Deontay Wilder'da elinde tutuyor.

Hikmet Karman sürprizi

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman da Wembley Stadı'nda mücadeleyi takip eden isimler arasında yer aldı. Karaman müsabakanın ardından Joshua ile çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

pic.twitter.com/ujHmvfU93a — Hikmet Karaman (@karamanhikmet) 22 Eylül 2018

Anthony Joshua'nın Povetkin'i nakavt ettiği