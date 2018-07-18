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Jürgen Klopp: Mesut ve İlkay'a yapılan saçmalık

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı konuyla ilgili "Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mesut Özil, yoğun eleştiriler sonrası milli takım kariyerini noktaladı.

Mesut Özil, yoğun eleştiriler sonrası milli takım kariyerini noktaladı.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı.

Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada iki futbolcu hakkında oluşturulan baskı ile tartışmaların "saçmalık" olduğunu kaydetti.

"Bu tamamen saçmalık"

Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, "Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" ifadesini kullandı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafı nedeniyle baskı altına alınmalarını eleştiren Klopp, sözlerini şöyle noktaladı:

  • Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar.

Mesut Özil milli takımı bıraktı
Mesut Özil milli takımı bıraktı

Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Mesut Özil, milli takımı bırakma kararı aldı.İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı. DFB ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü. Gecenin fotoğrafı. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (13 May, 2018, 3:40ös PDT) Dikkat çeken çıkış: Mesut Özil'den elinizi çekinMesut Özil'den Almanlara 'ırkçılığa hayır' etiketiyle paylaşım

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