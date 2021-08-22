Spor Juventus açıkladı Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi PSGde buluşacak mı?
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Juventus açıkladı: Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi PSG'de buluşacak mı?

Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin ardından, Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'tan ayrılarak PSG'ye gideceği iddia edilmişti. Udinese maçına yedek başlayan Ronaldo için Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Portekizli oyuncunun geleceği hakkında net konuştu. Nedved, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmayacağını ve kesin olarak takımda kalacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Juventus açıkladı: Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi PSGde buluşacak mı?
Ronaldo'nun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasıyla birlikte, Ronaldo iddialarının da ardı arkası kesilmedi. Taraftarların merakla beklediği Messi-Ronaldo buluşmasının bu sezon olacağı iddia edilmişti fakat Juventus'tan gelen açıklama iddiaları çürüttü.

"Ronaldo Juventus'ta kalacak"

Udinese maçına kendi isteğiyle yedek başlayan Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmayacağını söyledi. Nedved, "Yedek başlama kararını birlikte aldık. Bu normal bir durum. Ronaldo kesinlikle Juventus'ta kalacak" ifadelerini kullandı.

"Chiellini bile yedek"

Chellini'nin de yedek kaldığını belirten Pavel Nedved, "Sezon başındayız ve herkesin zirve performansında olmaması normal. Allegri, bugün en iyi 11'ini seçti. Avrupa şampiyonu Chiellini bile yedek" dedi.

  • 10 Temmuz 2018 tarihinde 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 133 maçta, 101 gol ve 22 asistle oynadı.

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