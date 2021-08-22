Juventus açıkladı: Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi PSG'de buluşacak mı?

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasıyla birlikte, Ronaldo iddialarının da ardı arkası kesilmedi. Taraftarların merakla beklediği Messi-Ronaldo buluşmasının bu sezon olacağı iddia edilmişti fakat Juventus'tan gelen açıklama iddiaları çürüttü.
"Ronaldo Juventus'ta kalacak"
Udinese maçına kendi isteğiyle yedek başlayan Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmayacağını söyledi. Nedved, "Yedek başlama kararını birlikte aldık. Bu normal bir durum. Ronaldo kesinlikle Juventus'ta kalacak" ifadelerini kullandı.
"Chiellini bile yedek"
Chellini'nin de yedek kaldığını belirten Pavel Nedved, "Sezon başındayız ve herkesin zirve performansında olmaması normal. Allegri, bugün en iyi 11'ini seçti. Avrupa şampiyonu Chiellini bile yedek" dedi.
- 10 Temmuz 2018 tarihinde 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 133 maçta, 101 gol ve 22 asistle oynadı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano: "Cristiano Ronaldo, önümüzdeki günlerde yeni bir kulüp bulmayı umduğu için Juventus'tan kendisini ilk 11'de başlatmamasını istedi." https://t.co/Y1OmZQ9MV2
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano: "Cristiano Ronaldo, önümüzdeki günlerde yeni bir kulüp bulmayı umduğu için Juventus'tan kendisini ilk 11'de başlatmamasını istedi." https://t.co/Y1OmZQ9MV2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 22, 2021