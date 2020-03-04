Juventus-Milan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya'da hızlı şekilde yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs nedeniyle Juventus ile Milan arasında bu akşam oynanması gereken İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi. Ülkede şu ana kadar 2 bin 263 kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, bir spor müsabakasının daha ertelenmesine yol açtı.

Juventus U23'te oynayan 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'un Serie C'de oynayan rezerv takımı Juventus U23'te üç oyuncunun koronavirüsüne yakalandığı açıklandı.RT Sport'un haberine göre, Juventus, 23 Yaş Altı takımın tamamını karantinaya aldı. İtalyan ekibinde 3 genç futbolcunun testlerinde koronavirüsü pozitif çıkınca, bütün antrenmanlar iptal edildi. Bu karar Juventus tarafından cumartesi akşamı geç saatlerde alınırken 23 Yaş Altı ekibine gelecek haftaya kadar evde kalınması söylendi.İtalya’da koronavirüs vakası artıyor: 800’den fazla kişiye yapılan test pozitif çıktı5 maç ertelenmiştiİtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi. Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alındı. Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.Koronavirüs tehdidi nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi📌Juventus-Inter📌Udinese-Fiorentina📌Milan-Genoa📌Parma-SPAL📌Sassuolo-Brescia pic.twitter.com/a0MKltb2Q8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 29, 2020

İtalya Kupası'nın düzenleyicisi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Birliğinden yapılan açıklamada, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanması planlanan Juventus-Milan maçının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Karşılaşma tarihinin daha sonra belirleneceği belirtildi. Juventus ile Milan, kupa yarı finali ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.

Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasında 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.