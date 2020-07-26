Fenerbahçe'yi reddetti Galatasaray'ı seçti

Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.

Fenerbahçe özel görüştü ama ikna olmadı

Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

Milli futbolcularımızın forma giydiği takım küme düştü Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’nın son haftasında deplasmanda Union Berlin’e 3-0’lık skorla mağlup olarak küme düştü.Almanya Bundesliga’nın 34’üncü ve son haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin’e konuk oldu. Alte Forsterei’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26’ncı dakikada Ujah’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Union Berlin, 54’üncü dakikada Gentner’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. 90’ıncı dakikada ev sahibi ekipten Abdullahi, attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.Fortuna Düsseldorf’ta mücadeleye 11’de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, diğer bir milli futbolcu Kenan Karaman 74’üncü dakikada yerini Zimmer’e bıraktı. Union Berlin’de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı ise 62’nci dakikada Mees’in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçe’den Düsseldorf’a kiralanan Zanka da mücadele 11’de başlasa da 29 dakika sahada kalabildi.



