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Spor

Kadıköy'de derbi sonrası güvenlik önlemleri arttırıldı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Mücadele sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, protokol çıkışının önünde alınan güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi
10:51 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde Beşiktaş'a 4-2 kaybedince, sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe ligde Beşiktaş'a 4-2 kaybedince, sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yenilen gollerden sonra takımı protesto ederken, Beşiktaşlı futbolcuları uzun süre alkışladı.


Güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı

Ayrıca taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Ali Koç'a yönelik protestolu tezahüratlarda bulunan taraftarlar, maç çıkışı da protokol tribünün önünde istifa sloganları attı. Bu sırada alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.


İstifa sloganları atıldı

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında derin bir yara aldı. Ayrıca 10 kişi kalmasına rağmen geriden gelerek sarı-lacivertli takımı 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile olan puan farkını 2'ye düşürdü. Bu yenilgi sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'a da yönelik tepkiler sosyal medyada da yer alırken hem başkanın hem de Portekizli hocanın istifa etmesi gerektiği ifade edildi.



#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Beşiktaş
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