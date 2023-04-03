Kadıköy'de derbi sonrası güvenlik önlemleri arttırıldı

Ayrıca taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Ali Koç'a yönelik protestolu tezahüratlarda bulunan taraftarlar, maç çıkışı da protokol tribünün önünde istifa sloganları attı. Bu sırada alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında derin bir yara aldı. Ayrıca 10 kişi kalmasına rağmen geriden gelerek sarı-lacivertli takımı 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile olan puan farkını 2'ye düşürdü. Bu yenilgi sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'a da yönelik tepkiler sosyal medyada da yer alırken hem başkanın hem de Portekizli hocanın istifa etmesi gerektiği ifade edildi.