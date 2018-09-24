Fırat Aydınus Fair-Play'e izin vermedi

Derbinin 57. dakikasında Gökhan Gönül, taç atışı kullanacakken hakemin hatalı karar verdiğini ve taçı Fenerbahçe'nin kullanması gerektiğini hocası Şenol Güneş'e söyledi.

Güneş, bunun üzerine topu rakip takıma verdirirken hakem Fırat Aydınus buna engel oldu. Bunun üzerine Gökhan Gönül tekrar topu aldı ve taçı kullanmak zorunda kaldı.

İşte Kadıköy'deki o anlar;