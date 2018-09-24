Fırat Aydınus Fair-Play'e izin vermedi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikasında Gökhan Gönül ve Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Tecrübeli futbolcu, hocasına taç atışı kullanacakken kararın yanlış olduğunu ve taçı Fenerbahçe'nin atması gerektiğini söyledi. Güneş de bunun üzerine oyuncusundan topu rakip takıma vermesini söyledi. Ancak Fırat Aydınus kararında ısrar edince Beşiktaş taç atışını kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Derbinin 57. dakikasında Gökhan Gönül, taç atışı kullanacakken hakemin hatalı karar verdiğini ve taçı Fenerbahçe'nin kullanması gerektiğini hocası Şenol Güneş'e söyledi.
Güneş, bunun üzerine topu rakip takıma verdirirken hakem Fırat Aydınus buna engel oldu. Bunun üzerine Gökhan Gönül tekrar topu aldı ve taçı kullanmak zorunda kaldı.
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