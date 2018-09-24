SÜPER LİG

Fırat Aydınus Fair-Play'e izin vermedi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikasında Gökhan Gönül ve Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Tecrübeli futbolcu, hocasına taç atışı kullanacakken kararın yanlış olduğunu ve taçı Fenerbahçe'nin atması gerektiğini söyledi. Güneş de bunun üzerine oyuncusundan topu rakip takıma vermesini söyledi. Ancak Fırat Aydınus kararında ısrar edince Beşiktaş taç atışını kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Derbinin 57. dakikasında Gökhan Gönül, taç atışı kullanacakken hakemin hatalı karar verdiğini ve taçı Fenerbahçe'nin kullanması gerektiğini hocası Şenol Güneş'e söyledi.

Güneş, bunun üzerine topu rakip takıma verdirirken hakem Fırat Aydınus buna engel oldu. Bunun üzerine Gökhan Gönül tekrar topu aldı ve taçı kullanmak zorunda kaldı.

İşte Kadıköy'deki o anlar;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Rıdvan Dilmen: Bir adam sarı kart görmez mi?
Rıdvan Dilmen: Bir adam sarı kart görmez mi?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;"Beşiktaş beklediğimden daha korkak başladı. Ürkekler, pas hatası yapıyorlar. Gergin başladılar ve bu da Fenerbahçe'ye hücumda güven getirdi. Taçtan gol yedi Fenerbahçe. Taç ve 'aman benden gitsin' vuruşu sonrası gol geldi. Pepe bir vurdu topa, top aya gitti resmen. Kadrajdan çıktı top. İndi, Babel harika bir gol attı. Kötü oynayan Beşiktaş'a özgüven getirdi gol. Fenerbahçe kötü oynamıyor, haftalar sonra ilk kez eli ayağı düzgün bir oyun oynuyor ama ikinci yarı 2 değişiklik yapmaları lazım. Kim çıkar bilmiyorum."Neustadter sarı kartı yok. Stoperin sarı kartının olmadığı nerede görülmüş. Her maçta oynamış adam. Türkiye'nin en yumuşak savunması Fenerbahçe savunması.

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