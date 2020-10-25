Kadıköy’de seri mi çıkış mı?

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe’yi mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor’u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Süper Lig’de Kadıköy’de 23 yıldır kazanamayan ve sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor ise Fenerbahçe’yi yenerek hem galibiyet hasretine son vermek hem de çıkışa geçmeyi planlıyor. Ligde geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan ve bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.

LEMOS VE GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de Mauricio Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak. İki oyuncu, geçen hafta Göztepe ile oynanan müsabakada forma giyememişti. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan, teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesi halinde tekrar ilk 11’deki yerlerini alacak. Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan Diego Perotti’nin yanı sıra Faslı oyuncu Nabil Dirar, müsabakada forma giyemeyecek. Göztepe maçında sırtının üzerine düşen ve çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Ferdi Kadıoğlu’nun da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer alamayacak. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. İngiliz teknik adamın Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.