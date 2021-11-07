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Kadıköy'de tribünler yine yönetimi hedef aldı: İstifa sloganları atıldı

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında tribünler yönetimi istifaya davet etti. Kayserispor'un ikinci golü sonrasında gerilen taraftarlar, Ali Koç ve yönetimi için uzun süre 'istifa' sloganları attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde tribünler yine yönetimi hedef aldı: İstifa sloganları atıldı
Fenerbahçeli taraftarlar

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçta sarı lacivertli taraftarlar yönetimi hedef aldı.

Kayserispor'un 61. dakikada attığı gol sonrasında oldukça gerilen taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra da istifaya davet edilmişti.

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