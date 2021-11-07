Kadıköy'de tribünler yine yönetimi hedef aldı: İstifa sloganları atıldı

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçta sarı lacivertli taraftarlar yönetimi hedef aldı.
Kayserispor'un 61. dakikada attığı gol sonrasında oldukça gerilen taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.
Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra da istifaya davet edilmişti.
- Sarı lacivertliler, Kayserispor maçı öncesinde Süper Lig'de 3 maç üst üste mağlubiyet almıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti pic.twitter.com/9gfUeDt0IT
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti pic.twitter.com/9gfUeDt0IT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 7, 2021