Spor Kalp spazmı geçiren Babacar sahalara dönebilecek mi? Çağdaş Atan açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Kalp spazmı geçiren Babacar sahalara dönebilecek mi? Çağdaş Atan açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kamp yaptıkları Burdur'da kalp spazmı geçiren Khouma Babacar'ın federasyonun kararı sonrası antrenmanlara geri dönebileceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kalp spazmı geçiren Babacar sahalara dönebilecek mi? Çağdaş Atan açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Babacar'ı hastanede ziyaret etti.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde hazırlık çalışmalarını sürdürdü.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, takımı tesislerde ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Korkmaz ve ekibini teknik direktör Çağdaş Atan ve takım kaptanları Efecan Karaca ile Daniel Candeias karşıladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@alanyaspor)'in paylaştığı bir gönderi

"Takip ettik ve mutlu olduk"

Takımla bir süre sohbet eden Rektör Korkmaz, kendilerini MAKÜ Spor Tesisleri'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:

  • "Akdeniz'in parlayan yıldızı Alanyaspor'un bizi tercih ederek burada kamp yapması bizleri mutlu etti. Alanyaspor'un başarılarını biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Özellikle bu sezon gösterdiği performans ve ligi uzun süre önde sürdürmesini takip ettik ve mutlu olduk. Onların bu başarısı bölgedeki diğer takımlara da örnek olabilecek nitelikte. MAKÜ Spor Tesisleri'ndeki başarılı kamp süreci önümüzdeki lige de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."

Babacar için federasyon kararı bekleniyor

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın kalp spazmı geçiren Babacar'ın durumunu sorması üzerine konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:

  • "Babacar bugün bir komisyon var, federasyonun bir komisyonu. Normal bir insan olsa işine dönebilir. Komisyona gözükecek büyük bir ihtimalle, geri gelecek diye ümit ediyoruz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İnşallah İstanbul'da o komisyona girdikten sonra aramıza katılır diye ümit ediyoruz. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece medikal biraz tedavi görecek o kadar, antrenmanlara devam edebilir."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yeni Şafak Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
SPOR
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Abone Ol Google News
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​Marmara'da balıkların görünmeye başladı.
Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İki lider İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Bayram tatili erken başladı

​Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Fatura şoke etti

Fatura şoke etti

​817 liralık doğalgaz faturasına itiraz etti: 96 liraya düştü

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.