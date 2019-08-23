Kameni'ye dev talip
SÜPER LİG

Kameni'ye dev talip

Yedek kaleci arayışında olan Real Madrid'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 35 yaşındaki Carlos Kameni'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe formasını 16 kez giyen Kameni, bu mücadelelerde kalesinde toplam 20 gol gördü.

Fenerbahçe formasını 16 kez giyen Kameni, bu mücadelelerde kalesinde toplam 20 gol gördü.

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'ye Real Madrid talip oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; eflatun beyazlıların takımdan ayrılması beklenen Keylor Navas'ın yerine yedek kaleci olarak Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Carlos Kameni'yi düşündüğünü yazdı.

Real Madrid'in Kameni dışında diğer alternatiflerinin ise Roma'dan Antonio Mirante, Milan forması giyen Pepe Reina ile Chelsea'den Willy Caballero olduğu bildirildi.

Kameni'nin Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Kameni'nin Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

  • Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğü döneminde La Liga ekibi Malaga’dan bedelsiz olarak alınan Kameni ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştı. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Kamerunlu kaleci, sarı lacivertlilerde beklentilerin çok altında kalmış ve kadroda kendisine yer bulamamıştı. Takımdan gönderilmek istenen ve önüne birçok teklif getirilen oyuncu ayrılmamakta ısrarcı olması iste tepki çekmişti.
Kameni Fenerbahçedeli ilk sezonunda toplam 16 maçta görev yaptı. 2018-19 sezonunda lisans çıkarılmayan 35 yaşındaki eldiven, geçen sezon hiçbir maçta süre almadı.

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