Kameni'ye dev talip

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'ye Real Madrid talip oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; eflatun beyazlıların takımdan ayrılması beklenen Keylor Navas'ın yerine yedek kaleci olarak Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Carlos Kameni'yi düşündüğünü yazdı.

Real Madrid'in Kameni dışında diğer alternatiflerinin ise Roma'dan Antonio Mirante, Milan forması giyen Pepe Reina ile Chelsea'den Willy Caballero olduğu bildirildi.

Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğü döneminde La Liga ekibi Malaga’dan bedelsiz olarak alınan Kameni ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştı. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Kamerunlu kaleci, sarı lacivertlilerde beklentilerin çok altında kalmış ve kadroda kendisine yer bulamamıştı. Takımdan gönderilmek istenen ve önüne birçok teklif getirilen oyuncu ayrılmamakta ısrarcı olması iste tepki çekmişti.

Kameni Fenerbahçedeli ilk sezonunda toplam 16 maçta görev yaptı. 2018-19 sezonunda lisans çıkarılmayan 35 yaşındaki eldiven, geçen sezon hiçbir maçta süre almadı.