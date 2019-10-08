Karabükspor 54 haftadır kazanamıyor
2.LİG

Karabükspor 54 haftadır kazanamıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İsmail Demirci ile yollarını ayırdı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Karabükspor, 54 hafta boyunca maç kazanamadı.

Haber Merkezi IHA
Karabükspor, 54 haftadır kazanamıyor.

Karabükspor, 54 haftadır kazanamıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, beklenen performansı gösteremeyen Teknik Direktör İsmail Demirci ve ekibi ile yollarını ayırdı. Hem ekonomik hem de sportif açıdan zor günler geçiren Karabükspor, Demirci ile sözleşmesini karşılıklı feshederek, yeni teknik adam arayışlarına başladı.
54 haftadır galibiyet yüzü göremedi
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve çıktığı Süper Lig’de bir zamanlar rakiplerinin korkulu rüyası olan Kardemir Karabükspor, 54 haftadır galibiyet yüzü göremedi.

Karabükspor’da İsmail Demirci dönemi sona erdi.
Karabükspor’da İsmail Demirci dönemi sona erdi.

En son galibiyetini Süper Lig’de mücadele ettiği 2017-2018 sezonunun 20. haftasında Alanyaspor karşısında alan Kardemir Karabükspor geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig’de oynadığı 34 haftada galibiyet alamadı.

  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kötü gidişattan kurtulmak isteyen ve takımın başına İsmail Demirci’yi getiren Kardemir Karabükspor 6 haftadır aldığı mağlubiyetlerle günden güne erimeye devam ediyor. Haftalardır 3 puan hasreti yaşayan ve sürekli teknik adam değişikliğine giden kırmızı-mavili takımın aldığı kötü sonuçlar Demirci ile de yolların ayrılmasına neden oldu.


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