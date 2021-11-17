Spor A Milli Takım Karadağda kazandı ve Dünya Kupası için Play-Off turuna kaldı
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A Milli Takım Karadağ'da kazandı ve Dünya Kupası için Play-Off turuna kaldı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri grubundaki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off oynama hakkı kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadağ-Türkiye maç özeti ve golleri izle: Kerem Aktürkoğlu gol izle Orkun Kökçü gol izle
Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda son maçında Karadağ deplasmanında boy gösterdi. Milliler maçın 4. dakikasında geriye düşmesine karşın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün golleriyle deplasmanda 2-1 kazanarak grubu ikinci sırada tamamladı ve Play-Off’lara katılma hakkı kazandı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 3. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında araya giren Savic, ceza sahasına hareketlenen Beqiraj’ı gördü. Topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

8. dakikada Karadağ savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Osmajic, Zeki’den önce topla buluşup ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada Abdülkadir’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü ancak top az farka dışarı gitti.

GOL!

  • 22. dakikada Abdülkadir’in savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, önce düzeltti ardından da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

41. dakikada Karadağ etkili geldi. Haksabanovic’in ara pasında topla buluşan Osmajic sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Uğurcan iyi yer tutarak topu kornere çeldi.

41. dakikada kazanılan korner atışında Haksabanovic ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Tomasevic’in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Halil’in pasında topla buluşan Hakan, savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz’ı gördü. Burak Yılmaz’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Sarkic topu kontrol etti.

54. dakikada Kerem’in pasında topla buluşan Burak bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Halil’i gördü. Halil’in çaprazdan vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

59. dakikada Halil’in ara pasında hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

GOL!

  • 60. dakikada Caner’in pasında topla buluşan Hakan, Orkun Kökçü’yü gördü. Bu futbolcunun uzaktan çok sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 1-2

64. dakikada gelişen Karadağ atağında Tomasevic’in bıraktığı topa Osmajic bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan’ı geçen topu son anda Çağlar çizgiden çıkardı.

82. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar’ın kafa vuruşunda kaleci Sarkic son anda topu kornere tokatladı.
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