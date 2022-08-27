Spor Fatih Karagümrük 4-1 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU)
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Fatih Karagümrük 4-1 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, sahasında oynadığı MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki Karagümrük'ün gollerini ve Ankaragücü'nün tek golünü kim attı? Karagümrük - Ankaragücü maç özeti izle

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük - Ankaragücü tıkla maç özeti izle: Golleri kim attı?
Fatih Karagümrük 4-1 MKE Ankaragücü (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, sahasında oynadığı MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki Karagümrük'ün gollerini ve Ankaragücü'nün tek golünü kim attı? Karagümrük - Ankaragücü maç özeti izle

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maç özeti izle

2. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

3. dakikada Karagümrük'te Salih Dursun takımını öne geçiren golü atıyor.

9. dakikada Fabio Borini ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

15. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

Mücadelenin ilk devresi 2-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Fabio Borini, VavaCars Fatih Karagümrük adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

53. dakikada Rayyan Baniya için şanssız an. Rayyan Baniya topu kendi ağlarına gönderiyor.

83. dakikada Mbaye Diagne takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

Maç 4-1 Karagümrük'ün galibiyetiyle sona eriyor.

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