SÜPER LİG

Karagümrük Trabzonspor maçı hangi statta oynanacak?

Karagümrük-Trabzonspor maçının stadyumu belli oldu

2020 yılında 5 farklı statta rakiplerini ağırlayan Fatih Karagümrük, 2021’in açılışını ise Vodafone Park’ta yapacak.

Haber Merkezi İHA
Karagümrük, son olarak Galatasaray'ı Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk etmişti.

Karagümrük, son olarak Galatasaray'ı Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk etmişti.

Fotoğraf: IHA

Ligin ’göçebe’ ekibi Karagümrük, imkansızlıklara karşın geride kalan 13 haftada 20 puan toplayarak 36 yıl sonra çıktığı Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaptı.

2020 yılında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, iç sahada boy gösterdiği 17 maçta 10 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Süper Lig’de 7 lig maçını iç sahada oynayan kırmızı-siyahlılar; Olimpiyat Stadı, Ülker Stadyumu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda rakiplerini konuk etti. Karagümrük, kupa maçlarında ise Vefa Stadı’nda boy gösterdi.

2021’e yine farklı bir statta başlıyor

2020 yılında 5 farklı statta rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, 2021 yılına ise farklı bir statta ’merhaba’ diyecek. 3 Ocak 2021 Pazar günü, yeni yılın ilk maçında Trabzonspor’u konuk edecek olan Karagümrük, rakibiyle Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçının oynanmasıyla birlikte bu sezon Karagümrük’ün ev sahibi olarak İstanbul’da sahaya çıkmadığı 2 stat kalacak. Süper Lig maçlarının oynandığı ve TFF’nin izin verdiği hemen hemen bütün statlarda rakiplerini ağırlayan Karagümrük, bu sezon yalnızca Türk Telekom Stadı ve Başakşehir Stadı’nda ev sahipliği yapmamış olacak.

Statları yok ama iç sahada liderler
Statları yok ama iç sahada liderler

İstanbul ekibi Karagümrük, TFF 1. Lig ve Süper Lig'de bu yıl ev sahibi olduğu 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.Son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı yaşayan kırmızı-siyahlılar, 2020 yılını iç sahada kaybetmeden bitirdi.Süper Lig'de iç saha lideri36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını farklı statlarda oynasa da puan almasını bildi.Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Ülker Stadı'nda ağırlayan Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yedinci hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.Dokuzuncu hafta maçında ise Demir Grup Sivasspor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.Kırmızı-siyahlılar, 11. hafta maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. 13. hafta karşılaşmasında aynı statta konuk ettiği Galatasaray'ı da aynı skorla geçen Karagümrük, stadını kullanamamasına rağmen iç sahada puan almaya devam etti.Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puana ulaşan Karagümrük, 13. hafta itibarıyla iç saha maçlarında liderlik koltuğuna oturdu.İstanbul ekibini, iç sahada oynadıkları altışar maçla 16 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ile 14'er puanı bulunan Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa takip etti.Bu karşılaşmalarda 16 gol atan Fatih Karagümrük, ayrıca Süper Lig'de iç saha maçlarında en çok gol atan takım oldu.En son yenilgi 2019'daFatih Karagümrük, liglerdeki iç sahadaki son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı yaşadı.Rakibine 2-0 mağlup olan İstanbul ekibi, normal sezonda sonraki 9 maçta yenilgi yüzü görmezken, 5'inde galip geldi, 4'ünde ise berabere kaldı.Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Akhisarspor ile iç sahada yaptığı karşılaşmada ise 3-3 berabere kalmıştı.Ligin flaş takımı Karagümrük'ten ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attıDeplasmanda yüzü gülmüyorSüper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında 5 galibiyet 2 beraberlikle 17 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.İstanbul ekibi, rakip sahada çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan alabildi.Dış saha karşılaşmalarında Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 2-2, Hes Kablo Kayserispor 0-0 ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve Atakaş Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nden sonra dış saha maçlarında en az puan toplayan ikinci takım konumunda.Gol yükünü orta sahalar çektiSüper Lig'de 13 hafta sonunda 22 kez rakip ağları sarsan Fatih Karagümrük'te, bu gollerin 13'ü orta saha oyuncularından geldi.Orta saha oyuncularından Erik Sabo 5, Alassane Ndao 4, Badou Ndiaye 2, Jimmy Durmaz ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.Forvetlerden Artur Sobiech 3, Mevlüt Erdinç 2 gol atarken, defans oyuncuları Ervin Zukanovic ve Enzo Roco ikişer kez fileleri havalandırdı.Karagümrük'e bir Milanlı daha: Görüşmeler başladı

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