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Karakterimizi ortaya koyacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara sonrası yapacakları Fenerbahçe maçı için, “Diğer maçlardaki ciddiyetimizi, oyun anlayışımızı ve karakterimizi sahaya yansıtarak taraftarımızın da desteği ile kazanmak istiyoruz. Farklı bir anlayışımız olmayacak” dedi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Karakterimizi ortaya koyacağız
Abdullah Avcı

Milli aradan sonra 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maça yönelik hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmanın da ligde diğer müsabakalar gibi 3 puanlık bir maç olduğunu ve farklı bir anlayış içinde olmayacaklarını söyledi.

Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Abdullah Avcı, “İki takımın da ligdeki durumu belli. Bu açıdan önemli olan bu karşılaşmada da diğer maçlardaki ciddiyetimizi, oyun anlayışımızı ve karakterimizi sahaya yansıtarak taraftarımızın da desteği ile kazanmak istiyoruz” dedi.

OYUN KARAKTERİMİZ BELLİ

Milli takımdan dönecek futbolcuların durumuna göre kadroyu şekillendirerek, oyun planlamasını yapacaklarını da sözlerine kaydeden Abdullah Avcı, “Umarım herhangi bir sakatlık olmadan dönerler. Kadromuzda yer alan önemli oyuncularımız milli takımlarda ve bu oyuncularımız haftayı boş geçmeyerek iki önemli maç oynadıktan sonra dönecekler. Bu oyuncularımızın dönmesinden sonra Fenerbahçe maçına yönelik çalışmalarımızı yapacağız. Fenerbahçe maçına özel bir uygulamamız olmayacak. Oyun karakterimiz belli ve bu karakteri sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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