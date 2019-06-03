SÜPER LİG

Karaman gençlerin kalmasını istiyor

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, yapılacak olan transferlerin listesini yönetime iletti. Bordo-mavili takıma yapılacak takviyelerin bir an önce bitirilmesini isteyen Karaman, yeni sezona hazır bir takımla başlamayı planlıyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman

​Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi öncesinde transferlerin bitirilmesi konusundaki isteğini yönetime iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, bordo-mavili ekibe katılacak olan isimlerin ilk kampa kadar yetiştirilmesini istiyor.

UEFA’nın Finansal Fair-play kuralları nedeniyle transfer konusunda sıkıntılı bir süreç geçiren Trabzonspor, takıma yapılacak takviyeler konusunda bir hayli titiz bir politika yürütecek. Sezonu altyapıdan çıkarttığı genç oyuncularla tamamlayan ve bu konuda teknik direktör Ünal Karaman’a güvenen bordo-mavili yönetim, nokta atışı transferlerle gelecek sezon iddialı bir takım kurmayı amaçlıyor.

Ünal Karaman, uyum sürecinin çabuk atlatılıp, sezona hazır halde girilmesini hedefliyor. Tecrübeli teknik adamın yönetimden bu sezonda da en çok güvendiği isimler olan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için gelen transfer tekliflerine çok zorda kalmadıkça müsade etmemelerini de isteğini öğrenildi. Abdülkadir ve Yusuf için Avrupa’nın birçok kulübünden transfer teklifi geldiği bilinirken, bordo-mavili yönetimin bu konudaki son kakarı ne olacak merak konusu.

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