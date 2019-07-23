Karaman’ın aklı golcüde

Yani sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, hazırlıkların eksiksiz yapılabilmesi için yeni transferlerin bir an önce takıma katılmasını bekliyor. Geçen sezon devre arasında Burak Yılmaz’ı Beşiktaş’a sattıktan sonra sezon sonunda da sözleşmesi sona eren Hugo Rodellaga ile yollarını ayıran bordo-mavililer, en azından bir santraforu kadrosuna katmayı planlıyor. Yaptığı genç transferlerle yaş ortalamasını düşüren Trabzonspor’da savunma ve orta alanda alternatifler bulunmasına rağmen hücum bölgesinde eksiklikler yaşıyor. Bu bölgede golcü olarak elinde sadece Caleb Ekuban bulunan Karaman, dünkü maçtan sonra yaptığı açıklamada önlerinde uzun bir maç maratonu olduğunu belirterek “Umarım en kısa dönem içerisinde bu rekabet ortamını oluşturacak oyuncular aramıza katılır. İnşallah biz de hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya devam ederiz” dedi.

NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Trabzonspor’da süren transfer çalışmalarında ise öne çıkan ismin Anderlecht’te forma giyen İvan Santini olduğu öğrenildi. Futbolcuyla ilgili açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Benim ağzım sıkı ama görüştüğümüz oyuncular var. Santini bonservis ücreti olan bir oyuncu. Biz genellikle bonservis ücreti vermekten hoşlanmayan bir kulübüz. Neler olacağını göreceğiz” dedi. Santini’yi düşük bir bütçeyle kadrosuna katmayı planlayan Ağaoğlu’nun hafta sonuna kadar bu transferi bitirmesi bekleniyor. Freiburg, Standard Liege ve Caen gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen sezon Belçika Ligi’nde Anderlecht’te25 maçta 14 gol attı.