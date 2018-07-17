PREMİER LİG

Karius‘un yerine 70 Milyon Euro’luk transfer

Liverpool, Şampiyonlar Ligi Finali‘nde büyük hatalar yapan Loris Karius’un yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. İngiliz kulübünün ilk adayı Roma’nın kalecisi Alisson Becker.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alisson Becker

Alisson Becker

Fotoğraf: MAX ROSSI

İtalya Serie A Ligi‘nde çıkış gösteren Alisson, Şampiyonlar Ligi‘nde yarı final oynayan Roma’ya büyük katkı sağlamıştı. Guardian’ın haberine göre Liverpool, Alisson için Roma’ya 70 Milyon Euro teklif etti.

Geçtiğimiz sezon ligde 37 maça çıkan Alisson, kalesinde 28 gol görürken 17 maçta kalesini gole kapattı. Oyuncunun Roma ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor

  • Brezilyalı kaleci Alisson, Rusya‘da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda da 5 maçta forma giydi. 25 yaşındaki file bekçisi bu mücadelelerde kalesinde 3 gol gördü.

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