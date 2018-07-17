Karius‘un yerine 70 Milyon Euro’luk transfer

İtalya Serie A Ligi‘nde çıkış gösteren Alisson, Şampiyonlar Ligi‘nde yarı final oynayan Roma’ya büyük katkı sağlamıştı. Guardian’ın haberine göre Liverpool, Alisson için Roma’ya 70 Milyon Euro teklif etti.

Geçtiğimiz sezon ligde 37 maça çıkan Alisson, kalesinde 28 gol görürken 17 maçta kalesini gole kapattı. Oyuncunun Roma ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor