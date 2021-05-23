Karşıyaka 3. maçta Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün İstanbul'da rakibini 80-71 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı.
Eşleşmede 3. ve 4. karşılaşmalar İzmir'de, gerekirse 5. maç ise İstanbul'da oynanacak.
Serinin üçüncü müsabakası yarın saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, dördüncü maç ise 26 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.
⭐ Maçın En Değerli Oyuncusu 31 verimlilik puanı ile @KSKBasket forması giyen @raymarmorgan2 oldu!#ŞimdiPlayOffZamanı pic.twitter.com/5YMS1mABDl
⭐ Maçın En Değerli Oyuncusu 31 verimlilik puanı ile @KSKBasket forması giyen @raymarmorgan2 oldu!#ŞimdiPlayOffZamanı pic.twitter.com/5YMS1mABDl— ING Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) May 22, 2021