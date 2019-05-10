Kartal 3’te 3’e odaklandı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray mağlubiyetiyle zirve mücadelesinde avantaj yitiren siyah-beyazlı ekip, ligde son 3 maçı kazanmak istiyor. Yönetim ve teknik heyetin, bu konuda oyuncularla görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Siyah-beyazlı yönetim, önümüzdek sezon da lig yarışında rekabet edebilmek için Şampiyonlar Ligi’nin önemini ve UEFA’dan gelecek gelirin ne kadar değer taşıdığını oyunculara anlatıyor. Bu konuda oyunculardan özveri isteyen yönetim, gecikmiş ödemeleri ise en kısa sürede yapacak. Hatta Pazar günü yapılacak seçimin ardından futbolculara ödeme yapılması gündemde.

Fikret Orman ve yönetiminin yeniden seçilmesi durumunda futbolcuların biriken alacaklarını ödeyeceği belirtiliyor. Uzun süredir ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı kulüpte, Trabzonspor maçı öncesi yapılacak ödemelerle takımın motive edilmesi hedefleniyor.

QUARESMA 11’E DÖNÜYOR

Derbide taraftarın eleştirdiği Necip Uysal’a sahip çıkan teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuya oynadığı futboldan memnun olduğunu söyledi. Gökhan Gönül’ün sakatlığında sağ bekte Adriano’yu düşünen Şenol Güneş, Quaresma’yı da yeniden 11’e almanın planlarını yapıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında Adem Ljajic ve Quaresma ile hücumda zenginlik oluşturmaya çalışacak olan Güneş, kanat organizasyonları üzerinde de çalışmalar yapıyor.