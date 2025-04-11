Kartal Başakşehir'e hazır

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sonra erdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve ısınma koşularıyla idmana başladı.
Antrenman, taktik çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesi yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.