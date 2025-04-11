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Kartal Başakşehir'e hazır

Kartal Başakşehir'e hazır

16:4911/04/2025, Cuma
AA
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Ole Gunnar Solskjaer idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Ole Gunnar Solskjaer idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sonra erdi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.


Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve ısınma koşularıyla idmana başladı.


Antrenman, taktik çift kale maçla tamamlandı.


Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesi yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.







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