Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kartal Başakşehir'e hazırlanıyor

Kartal Başakşehir'e hazırlanıyor

16:557/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Al Musrati de idmanda yer aldı.
Al Musrati de idmanda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile 10 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.


Malmö ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.


Diğer oyuncular ise ısınma koşularıyla başladığı antrenmanı, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdü.


İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


İdman maçını kazanan takımın zafer pozu






#Beşiktaş
#Süper Lig
#Başakşehir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı