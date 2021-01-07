Kartal çok farklı

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, 6-0 gibi rahat bir galibiyet aldı. Üst üste 5. maçını da gol yemeden kazanan siyah-beyazlılar, liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Larin (4), Oğuzhan ve Hasic kaydetti. 19. dakikada Oğuzhan, yerden içeri çevirdi.

Savunmaya da çarpan bu topa arka direkte Larin’in yaptığı dokunuşta top ağlarla buluştu: 1-0. 31’de Çaykur Rizespor savunmasından Meriah’ın ters kafa vuruşunda Larin takibini sürdürerek topu kaleci Gökhan’ın üstünden aşırtarak filelere gönderdi: 2-0. 55’te sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar içeri sokuldu ve pasını hemen yanındaki Oğuzhan’a gönderdi. Oğuzhan da ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden bıraktı: 3-0. 61’de Aboubakar’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Gökhan ayağıyla mutlak golü önledi.

71’de Beşiktaş yarı alanının ortalarında topu alan Moroziuk, çok uzaklardan oldukça sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ersin topu güçlükle kornere çeldi. 79’da Meriah topu kalecisine bırakmak isterken Larin yine araya girdi ve tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 4-0. 83’de Melnjak’ın hatalı pasıyla topu alan Larin ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti. 89’da Mensah’ın pasında Hasic, ceza sahası dışından harika bir şutla skoru belirledi: 6-0.