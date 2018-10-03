Kartal dünyaya açılıyor

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde sponsorluk anlaşmasına imza attığı Japon medya devi Mainichi, siyah-beyazlı kulübün dünyaya açılması için öncülük edecek. İspanyol kulübü Barcelona’da uygulanan üyelik sistemini Beşiktaş’a uyarlamak isteyen Japon yetkililer bu konuda kulübe sunmak üzere bir proje hazırlıyor. Hedef ise dünyanın dört bir yanından 1 milyon kişinin siyah-beyazlı kulübe üye olması. Japonya’nın en büyük medya şirketlerinden biri olan Mainichi, siyah-beyazlı takımın yeni global medya partneri olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Mainichi, Beşiktaş’ın global medya partneri olacak. Amacımız Japon kültürünü halkımıza ve taraftarımıza tanıtırken, Beşiktaş’ı da Japonya’da tanıtmaktır. Japonca sosyal medya hesaplarımızı açarak, hesaplarımızı birlikte yöneteceğiz. Mainichi, Japonya’nın en eski gazetesi. 50’ye yakın şirketi olan dev bir medya grubu. Japonya’da bastıkları gazetenin toplam tirajı günde 10 milyonun üzerinde” ifadelerini kullanmıştı.

TANITIM İŞİ MAİNİCHİ’DE

Mainichi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Takeo Iwasawa, siyah-beyazlı kulüple iş birliği yapmanın önemine vurgu yaparak, “Katkı yapmak için buradayız” şeklinde konuşmuştu. Iwasawa “Japonya’nın en eski gazetesinin sahibi Mainichi-Sponichi Group olarak Türkiye’nin en köklü spor kulübü Beşiktaş ile global bir iş birlikteliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnsana, doğaya, spora, kültürel gelişime ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlamayı kendine misyon edinmiş bir grup olarak; benzer değerleri benimsemiş Beşiktaş’ın Rumi’nin ‘Gel, kim olursan gel’ dizeleri ile yaptığı ComeToBeşiktaş çağrısına karşılık vermek istedik. Beşiktaş markasını başta Japonya olmak üzere küresel olarak tanıtmak için ortak projeler yürüteceğiz. Bu iş birlikteliğinin uzun süreli olacağına inancımız sonsuz” dedi. Iwasawa’nın , “Beşiktaş markasını da başta Japonya olmak üzere küresel olarak tanıtmak için ortak projeler yürüteceğiz” sözlerinin arkasında 1 milyon üye projesinin yattığı öğrenildi.

Tüzük değişikliği yapmak gerekiyor

Mainichi yöneticilerinin bu projesi siyah-beyazlı yönetimin de hoşuna gitmiş durumda. Daha önce Türkiye’de bir üyelik projesi başlatan ancak istediği verimi alamayan Beşiktaş’ta, yönetim Japon medya devi ile hareket ederek dünyaya açılacak. 1 milyon üyelik hedefiyle yola çıkacak olan siyah-beyazlı yönetim, bu konuda Beşiktaş tüzüğünü de bu projeye uygun hale geitrmek için gerekli çalışmaları yapacak. Dünyada Bayern Münih, Barcelona ve Benfica gibi kulüpler her ülkeden üyelik sistemini uyguluyor. Bu yolla, kulüp kasasına ciddi bir gelir sağlanıyor.

Maç saatleri değişti

Gün ışığından daha uzun süre yararlanılması amacı ile uygulanan ileri saat uygulaması (sabit saat) yayımlanan karar ile devam edecek. Buna göre Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor’un maç saatleri de değişti. 28 Ekim 2018’ten itibaren G.Saray’ın sahne aldığı Şampiyonlar Ligi’nde de saat 19.55’te başlayan maçlar 20.55, 22.00’de başlayan maçlar ise 23.00’te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde de saatler aynı şekilde güncellenecek. Beşiktaş ve F.Bahçe’nin iki deplasman maçı TSİ 00.00’da başlayacak. 29 Kasım’daki Sarpsborg-Beşiktaş ve 13 Aralık’taki Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadeleleri saat 00.00’da oynanacak.

Malmö maçına 4 rotasyon

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, yarın deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Bugün İsveç deplasmanına hareket edecek olan siyah-beyazlı takımda, teknik direktör Şenol Güneş, takım üzerinde rotasyona gidecek. Özellikle kanat oyuncuları Quaresma ve Babel’i dinlendirmek isteyen deneyimli çalıştırıcı, Gökhan Töre ve Lens’i sahaya sürecek. Savunmada Vida’nın yerine Roco’yu oynatması beklenen Güneş’in, forvet hattında ise Larin’e görev vermesi beklenirken, önceki gün İsveç’e giderek rakibi yerinde izlemişti.

Adriano’ya yoğun tedavi

Beşiktaş’ın Brezilyalı sol beki Adriano’nun sakatlığı sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün sağlık heyeti ise, 33 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki maçlara yetiştirmek için çalışıyor. Günde çift tedavi uygulanan deneyimli futbolcu, düz koşlara başladı. Güneş, geçen hafta sol bekte Şilili oyuncu Medel’e görev vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, takımın normal düzenine dönmesi için sağlık heyetine Adriano konusunda talimat verdi.