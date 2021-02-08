Spor Kartal fırsatı kaçırmadı
DİĞER

​Kartal fırsatı kaçırmadı

Kartal fırsatı kaçırmadı

Beşiktaş, 24. haftada evinde ağırladığı Konyaspor’u tek golle geçerek 2 haftadır yaşadığı puan kayıplarına ‘dur’ dedi. Siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetle zirveyle puanını eşitledi ve 2. sıraya yükseldi. Uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş’a altın değerinde 3 puanı getiren golü Valentin Rosier kaydetti .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş’a altın değerinde 3 puanı getiren golü Valentin Rosier kaydetti​.
Uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş’a altın değerinde 3 puanı getiren golü Valentin Rosier kaydetti​.

Süper Lig’in 24. haftasında evinde Konyaspor’u ağırlayan Beşiktaş, uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı tek golle kazandı: 1-0. Ligin ikinci yarısında ilk galibiyetini alan ve zirveyle puanı eşitleyen siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golü Valentin Rosier kaydetti. 9. dakikada Ghezzal’ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray’da kaldı.

  • 11’de sol taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkteki kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 46’da Shengelia’dan pası alan Sekidika ceza yayının gerisinden iyi vurdu. Yerden giden top direğin yanından auta çıktı. 52’de Ghezzal’ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 62’de Aboubakar, kendi yarı alanında aldığı topla neredeyse tüm Konyasporluları çalımlayarak rakip ceza alanına sokuldu.

Vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 68’de Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında terse açılan topu Ahmet Çalık ortaladı. Kravets’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 72’de Rosier’in kaleye paralel çevirdiği topa kale ağzında hareketlenen Larin dokunmayı başaramadı. 77’de Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal yine çok etkili bir top kesti. Arka direkte Welinton istediği dokunuşu yapamadı. 81. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ghezzal içeri kat etmek isterken yerde kaldı. Hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda Atiba sağdan bindiren Rosier’i gördü. Rosier dar açıdan karşı karşıya pozisyonda kalecinin yanından tohu ağlara gönderdi: 1-0. 82’de N’Koudou, ceza alanı ön çizgisinden plase vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.

Abone Ol Google News
Anayasada 3 kriter

Anayasada 3 kriter
Rosierden altın gol: Kartal zirveye tutundu

Rosier'den altın gol:
Kartal zirveye tutundu

​Siyah beyazlılar uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrıldı.
Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen
kurtarma operasyonu

​Jandarma ekipleri görüntüleri paylaştı.
Başka bir hazırlığın ipuçları var

Başka bir hazırlığın ipuçları var

​TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi açıklaması.
İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı

Yarın öğlen saatlerinde başlayacak.
​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​Erdoğan ameliyat masasından kelepçeyle uyanacaktı.

Tartışma çıkartan an

Tartışma çıkartan an

​Beşiktaşlılar bu pozisyonu konuşuyor.
Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

​Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

​Bir zamanlar saraylarda besleniyordu.
Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Ayda 15 bin TL kazanıyorlar.

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.