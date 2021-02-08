​Kartal fırsatı kaçırmadı

Süper Lig’in 24. haftasında evinde Konyaspor’u ağırlayan Beşiktaş, uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı tek golle kazandı: 1-0. Ligin ikinci yarısında ilk galibiyetini alan ve zirveyle puanı eşitleyen siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golü Valentin Rosier kaydetti. 9. dakikada Ghezzal’ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray’da kaldı.
- 11’de sol taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkteki kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 46’da Shengelia’dan pası alan Sekidika ceza yayının gerisinden iyi vurdu. Yerden giden top direğin yanından auta çıktı. 52’de Ghezzal’ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 62’de Aboubakar, kendi yarı alanında aldığı topla neredeyse tüm Konyasporluları çalımlayarak rakip ceza alanına sokuldu.
Vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 68’de Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında terse açılan topu Ahmet Çalık ortaladı. Kravets’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 72’de Rosier’in kaleye paralel çevirdiği topa kale ağzında hareketlenen Larin dokunmayı başaramadı. 77’de Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal yine çok etkili bir top kesti. Arka direkte Welinton istediği dokunuşu yapamadı. 81. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ghezzal içeri kat etmek isterken yerde kaldı. Hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda Atiba sağdan bindiren Rosier’i gördü. Rosier dar açıdan karşı karşıya pozisyonda kalecinin yanından tohu ağlara gönderdi: 1-0. 82’de N’Koudou, ceza alanı ön çizgisinden plase vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.