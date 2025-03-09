Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kartal Gaziantep FK maçına hazır

Kartal Gaziantep FK maçına hazır

18:129/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak.






#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı ezanı saat kaçta? 9 Mart il il yatsı namazı vakitleri