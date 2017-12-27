Kartal son iki sezonu aratıyor

Süper Lig'in ilk yarısında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayabilen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, istikrarsız bir performans sergiledi.Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, averajla 4. sırada yer alabildi. Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 29 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 16 gol gördü. Beşiktaş, ligin ilk yarısında seri galibiyetlere imza atmakta zorlandı. İlk devre boyunca sadece 2 kez üst üste üçer puana imza atabilen siyah-beyazlı takım, 4 haftalık galibiyet hasreti de yaşadı. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ilk puan kaybına 2. haftada Kasımpaşa karşısında uğradı. Bu kaybın ardından üst üste 3 hafta kazanan Beşiktaş, 6. haftadan 9. haftaya kadar galibiyete hasret kaldı. Deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kazanarak toparlanan siyah-beyazlılar, sonraki 6 haftada inişli çıkışlı grafik sergiledi. Beşiktaş, ilk devrenin kalan 6 haftasında sadece 2 kez kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu periyotta ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.

DEPLASMANDA ZAYIF

Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda da başarısız sonuçlar aldı. Beşiktaş, 9 dış saha maçını üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Quaresma kafaları karıştırdı

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğu kupasıyla olan fotoğrafını hesabında yayınlayan ve üzerinde Beşiktaş forması olan Quaresma, fotoğrafın altına ’Her şey için teşekkürler’ yazarak akıllarda soru işareti bıraktı. “Takımdan ayrılıyor mu?” sorularına sebep olan Portekizli futbolcu hakkında konuşan Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner paylaşımın 2017 yılına veda olduğunu söylerken, Quaresma'nın menajeri Rui Costa da “Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmayacak” ifadelerini kullandı. Daha sonra ailesiyle birlikte yeni bir fotoğraf paylaşan Portekizli yıldız, "Her şey yolunda gidiyor. Hepimiz kulübü daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Her şeyimizi vermek için buradayız. 2018'de zirveye uçacağız" ifadelerini kullandı.

Vida borsaya bildirildi

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Beşiktaş sezon başındaki Come to Beşiktaş akımına Vida'yı da ekledi. Videoda Cenk Tosun'un çağrısına yanıt veren 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 24 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.