Kartal teklifleri düşünüyor

Son 3 sezondur yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş bu transfer döneminde de ayrılan oyurcularıyla gündeme geliyor. Tosic ve Fabri’nin ardından Quaresma ve Vida’da takımdan ayrılabilir. Dünya Kupası’nda yer almasından dolayı, turnuvanın ardından tatile çıkan ve dün İstanbul’a dönen Portekizli yıldız Quaresma’ya Çin’den teklifler gelirken, yönetimin teklifleri değerlendirmeye aldı. Çin’den bir kulübün 35 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’a 8 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Quaresma’ya ise 3 yıllık sözleşme ve yıllık 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Her fırsatta Beşiktaş’ta mutlu olduğunu dile getiren Portekizli yıldızın, rotasını Çin’e çevirebileceği ifade edildi. Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile başarılı performans gösteren ve transfer teklifleri alan Vida’nın durumu da belirsizliğini korurken, yönetimin 25 milyon Euro ve üzeri ücrete bu futbolcuyu göndermeyi planladığı da ifade ediliyor.

YENİ TRANSFERLER BEKLEMEDE

İspanyol golcü Negredo için ise beklemede olan yönetim, oyuncu için istekli kulüpleri değerlendirme aşamasına geçti. Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Çin’den de ilginin bulunduğu İspanyol golcünün yüksek maaşı, taliplerini düşündürüyor. Beşiktaş ise, teknik direktör Şenol Güneş’in de memnun olmadığı golcüyü bir şekilde elden çıkarmayı planlıyor. Negredo’nun siyah-beyazlı kulüp ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin dış transferde listesi ise hazır. Başkan Fikret Orman ve kurmayları gerçekleşmesi beklenen oyuncu satışlarının ardından görüştükleri isimleri kadroya katmak adına çalışmalarına hız verecekler. Öncelikle oyuncuların geçmişten kalan alacaklarını ödeyecek olan yönetim, ardından forvet, sağ bek ve 10 numara mevkisi için koları sıvayacak. Ağustos ayının Beşiktaş açısından hareketli geçmesi bekleniyor.

Fabri, KAP’a bildirildi

Beşiktaş Kulübü, Fabri transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez’in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlılara transfer olmadan önce sakatlığı nedeniyle 1 sezon oynayamadığını söyleyen Fabri, “Başkan Fikret Orman ve dönemin yöneticileri bana inanarak imza attılar. Büyük işlere imza atacağımı düşündüm. Kimsenin haberi yokken çat kapı geldim. Bana inananların yüzünü kara çıkarmadım ve kulübe para kazandırarak ayrılıyorum” dedi. Siyah-beyazlı formayı 2016 yılından beri giyen İspanyol kaleci, Beşiktaş’ta 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 30 yaşındaki kaleci, İspanya dışında sadece Türkiye’de forma giymişti.

Quaresma turp gibi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Dünya Kupası izninin ardından takıma katıldı. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başaran ve 1 de gol atan Quaresma, iznin ardından Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına dahil oldu. İsmi bir süredir Çin Ligi takımlarıyla anılan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takım için dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam da takımkla çalıştı. İzinli Fabri, Vida ve Pepe ise idmana çıkmadı.

Rota Faroe Adaları

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacağı B36 Torshavn mücadelesinin hazırlıklarını dün başladı. Yarına kadar Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlarına devam edecek siyah-beyazlı takım, ardından Faroe Adaları’nın yolunu tutacak. Beşiktaş kafilesi yarın özel uçakla İstanbul’dan direkt olarak Faore Adaları’nın Torshavn kentine hareket edecek. 26 Temmuz Perşembe günü oynanacak ilk maçın ardından, 2 Ağustos’ta ise karşılamanın rövanşı İstanbul’da yapılacak.