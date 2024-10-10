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Kartal TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

Kartal TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

16:0910/10/2024, Perşembe
AA
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Sakatlığı sona eren Al Musrati de takımla çalıştı.
Sakatlığı sona eren Al Musrati de takımla çalıştı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmayla başladığı belirtildi.


İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdiği kaydedildi.


Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına, 4 günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.








#Beşiktaş
#Konyaspor
#Süper Lig

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