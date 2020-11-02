Kartal yükselişte

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, krizden çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Maçtan sonra açıklama yapan başarılı çalıştırıcı, “Öncelikle İzmir’de ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Depreme hazırlıklı değiliz, hazırlıklı olmak gerekiyor. Çok futbol konuşmak istemiyorum ama işimiz gereği yapmamız gerekiyor. Fazla savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Krizden çıkmaya çalışıyoruz, normale dönmeye çalışıyoruz. Bu galibiyetler bize nefes aldırıyor. Her geçen gün iyiye gidiyoruz” diye konuştu.

ADEM LJAJİC HAZIR DEĞİL

Sergen Yalçın basın toplantısında ise Adem Ljajic’in neden yedek kaldığı sorusu üzerine, “Ne zaman güçlenirse, istediğimiz seviyeye gelirse, istediğimiz mantalitede oynarsa Adem’i sahada görebiliriz. Orta saha kalabalık. Formayı almak için şartları zorlamanız lazım” dedi.