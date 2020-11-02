SÜPER LİG

Kartal yükselişte

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde son iki haftada aldığı galibiyetlerle üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Maç boyunca üstün oynayan Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü Cyle Larin kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cyle Larin

Cyle Larin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, krizden çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Maçtan sonra açıklama yapan başarılı çalıştırıcı, “Öncelikle İzmir’de ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Depreme hazırlıklı değiliz, hazırlıklı olmak gerekiyor. Çok futbol konuşmak istemiyorum ama işimiz gereği yapmamız gerekiyor. Fazla savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Krizden çıkmaya çalışıyoruz, normale dönmeye çalışıyoruz. Bu galibiyetler bize nefes aldırıyor. Her geçen gün iyiye gidiyoruz” diye konuştu.

Sergen Yalçın
Sergen Yalçın

ADEM LJAJİC HAZIR DEĞİL

Sergen Yalçın basın toplantısında ise Adem Ljajic’in neden yedek kaldığı sorusu üzerine, “Ne zaman güçlenirse, istediğimiz seviyeye gelirse, istediğimiz mantalitede oynarsa Adem’i sahada görebiliriz. Orta saha kalabalık. Formayı almak için şartları zorlamanız lazım” dedi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, krizden çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Maçtan sonra açıklama yapan başarılı çalıştırıcı, “Öncelikle İzmir’de ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Depreme hazırlıklı değiliz, hazırlıklı olmak gerekiyor. Çok futbol konuşmak istemiyorum ama işimiz gereği yapmamız gerekiyor. Fazla savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Krizden çıkmaya çalışıyoruz, normale dönmeye çalışıyoruz. Bu galibiyetler bize nefes aldırıyor. Her geçen gün iyiye gidiyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü atan Cyle Larin, maçın ardından verdiği demeçte “Ben savaşıyorum, çok çalışıyorum, takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum’’ dedi. Hem kanatta hem de forvette görev yapan Kanadalı golcü, ‘’Kanat da forvet de olabilir. Ancak önemli olan takıma ne verdiğimiz. Ben de bugün gol attım ve takıma katkıda bulunduğum için mutluyum’’ diye konuştu. Beşiktaş’ta 4 hafta sonra ilk 11’e dönen ve Larin’in golünün asistini yapan Oğuzhan Özyakup ise maç sonrası “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Feyenoord’a gitmeden önce zor bir dönem geçirdim ama oradan fiziksel ve mental olarak daha güçlü döndüm. Bu performansla memnun kalacak biri değilim” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü atan Cyle Larin, maçın ardından verdiği demeçte “Ben savaşıyorum, çok çalışıyorum, takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum’’ dedi. Hem kanatta hem de forvette görev yapan Kanadalı golcü, ‘’Kanat da forvet de olabilir. Ancak önemli olan takıma ne verdiğimiz. Ben de bugün gol attım ve takıma katkıda bulunduğum için mutluyum’’ diye konuştu. Beşiktaş’ta 4 hafta sonra ilk 11’e dönen ve Larin’in golünün asistini yapan Oğuzhan Özyakup ise maç sonrası “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Feyenoord’a gitmeden önce zor bir dönem geçirdim ama oradan fiziksel ve mental olarak daha güçlü döndüm. Bu performansla memnun kalacak biri değilim” açıklamasını yaptı.

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