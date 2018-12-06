Kartal’a 10 milyon Euro’luk paket

Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamasa da son haftalarda yakaladığı formla üst sıralara tırmanan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemine yönelik çalışmalar başladı. Portekiz kulübü Porto, Pepe için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Porto, bu konuda Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme yaptı. Menajeri İstanbul’a gelen Portekizli oyuncu için 1 milyon Euro bonservis bedeli talep eden siyah-beyazlı kulüp, Pepe’nin alacaklarından da vazgeçmesini istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, bu transferin gerçekleşme olasılığı çok güçlü görünüyor. Pepe’nin de ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken, siyah-beyazlı yönetim, bu transfer sonrası mali olarak ciddi bir rahatlama yaşayacak.

BABEL FLAMENGO’YA

Beşiktaş’ta bir diğer ayrılık ise Babel konusunda yaşanabilir. Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlı takımda yaşadığı problemler üzerine Flamengo yöneticileri devreye girdi ve siyah-beyazlı yönetimle temas kurdu. Beşiktaş, Babel için 4 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. İki tarafın yakın zamanda masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Kadroda gençlik operasyonu yapmak isteyen Beşiktaş, Brezilyalı sol beki Adriano’yu da gözden çıkarmış durumda. Çin’den ve Katar’dan iki kulübün Adriano için girişmlerde bulunduğu ve Beşiktaş’ın bu oyun için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Lider Adem Ljajic

Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, son 3 maçtaki performansıyla takımın hücum aksiyonlarını yönlendiren isim oldu. Ljajic’in bu performansını bu şekilde sürdürmesi ve daha da geliştirmesi halinde siyah-beyazlı takımın uzun bir süre 10 numara eksikliği hissetmeyeceği öne sürülüyor. Başarılı performansıyla taraftarların da sevgisini kazanan Sırp futbolcu, Alanyaspor maçında da oyunun merkezinde bulunacak. Forma giydiği ilk maçlarda duran top konusunda arka planda kalan 27 yaşındaki futbolcu, artık Beşiktaş’ın frikikçisi konumuna da geldi. Ljajic, son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Mustafa Pektemek yeniden göze girdi

Siyah-beyazlı takımda uzun süredir yedek bekleyen Mustafa Pektemek, son haftalardaki performansıyla göze girdi. Babel, Lens ve Quaresma’nın sakatlık yaşamasıyla sağ ve sol kanatta oynayan Mustafa, takıma verdiği katkıyla son haftaların övgüye değer isimlerinden birisi konumuna geldi. Taraftarların çoğu zaman tepki gösterdiği tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de 3 gol 1 asist UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 asist ile yeniden sempati kazanmaya başladı.