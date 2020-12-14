Kartal’a Alanya freni

Süper Lig’in 12. haftasında lider Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş, 3 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi ve 2-1 mağlup oldu. Son 2 maçını kaybeden Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Bakasetas kaydetti. Beşiktaş’ın golünü ise penaltıdan Aboubakar attı.

25. dakikada Alanyaspor’un kullandığı kornerde Ghezzal’ın elle oynadığını VAR’da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0. 33’de Larin’in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi. 43’de Tzavellas’ın soldan ortasında Tayfur’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

52’de N’Koudou’nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı. 75’te Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü. 79. dakikada Tayfur’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas’ın vuruşu kaleci Utku’nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı: 2-0. 90. dakikada Güven’in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Aboubakar filelere gönderdi: 2-1.

Şehitler unutulmadı