SÜPER LİG

Kartal’da hakem tepkisi dinmiyor

Galatasaray derbisini kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan Beşiktaş’ta, maçın hakemi Bülent Yıldırım’a yönelik tepkiler sürüyor. Sarı kartların kendilerini mücadeleden düşürdüğünü belirten siyah-beyazlı futbolcular, “O kadar kolay kartlar çıktı ki, takımı eksik bırakmamak için tedirgin olduk” dediler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ta, Bülent Yıldırım’a yönelik tepkiler sürüyor.

Beşiktaş’ta, Bülent Yıldırım’a yönelik tepkiler sürüyor.

Süper Lig’in 31. haftasında, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi maçında Galatasaray deplasmanına konuk olan ve karşılaşmayı 2-0 kaybeden Beşiktaş’ta, hakem Bülent Yıldırım’a karşı olan tepkiler dinmiyor. Maçın başından itibaren çalınan neredeyse bütün düdüklerin aleyhine olduğun düşünene siyah-beyazlılarda, ciddi bir moral bozukluğu yaşanıyor.

Karşılaşmanın ardından aralarında konuşan siyah-beyazlı oyuncular, “Maçta bizim de hatalarımız olabilir ama her şeyden önce hakemin kararları bizi oyundan düşürdü. Bülent Yıldırım, mücadele etmemize izin vermedi. Sarı kartları o kadar kolay ve çok çıkardı ki, ikili mücadelelerde tedirgin olduk. Yoksa takımı eksik bıraktıracaktı. Emeklerimize yazık etti. Taraflı maç yönetti” ifadelerini kullandılar.

GÖZLERİ OLAN GÖRÜR

Karşılaşmanın en kritik pozisyonu olan 44. dakikadaki tartışmalı taç kararının içinde bulunan Caner Erkin, topun kesinlikle kendisine değmediğini dile getirdi. Deneyimli oyuncu, “Top sana çarptı mı?” sorusuna, “Bakın, izleyin ondan sonra görürsünüz ne olduğunu. Gözleriniz varsa görürsünüz” diyerek tepki gösterdi. İlk golün ardından santradaki topu hakeme doğru atan Gökhan Gönül de, maçın ardından Galatasaray formasını göstererek, “Şunlarda birini hakeme verin” ifadelerini kullandı.

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