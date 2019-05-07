Kartal’da hakem tepkisi dinmiyor

Süper Lig’in 31. haftasında, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi maçında Galatasaray deplasmanına konuk olan ve karşılaşmayı 2-0 kaybeden Beşiktaş’ta, hakem Bülent Yıldırım’a karşı olan tepkiler dinmiyor. Maçın başından itibaren çalınan neredeyse bütün düdüklerin aleyhine olduğun düşünene siyah-beyazlılarda, ciddi bir moral bozukluğu yaşanıyor.

Karşılaşmanın ardından aralarında konuşan siyah-beyazlı oyuncular, “Maçta bizim de hatalarımız olabilir ama her şeyden önce hakemin kararları bizi oyundan düşürdü. Bülent Yıldırım, mücadele etmemize izin vermedi. Sarı kartları o kadar kolay ve çok çıkardı ki, ikili mücadelelerde tedirgin olduk. Yoksa takımı eksik bıraktıracaktı. Emeklerimize yazık etti. Taraflı maç yönetti” ifadelerini kullandılar.

GÖZLERİ OLAN GÖRÜR

Karşılaşmanın en kritik pozisyonu olan 44. dakikadaki tartışmalı taç kararının içinde bulunan Caner Erkin, topun kesinlikle kendisine değmediğini dile getirdi. Deneyimli oyuncu, “Top sana çarptı mı?” sorusuna, “Bakın, izleyin ondan sonra görürsünüz ne olduğunu. Gözleriniz varsa görürsünüz” diyerek tepki gösterdi. İlk golün ardından santradaki topu hakeme doğru atan Gökhan Gönül de, maçın ardından Galatasaray formasını göstererek, “Şunlarda birini hakeme verin” ifadelerini kullandı.