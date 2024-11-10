Kartal'da hedef lige dönmek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.





Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.





Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.









Takımda iki eksik bir cezalı





Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak. AI Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.









Beşiktaş'ın Başakşehir maçındaki eksikleri:



🚑 Ciro Immobile

🟨 Emirhan Topçu pic.twitter.com/SvaEE3bslh — SPOR (@yenisafakspor) November 9, 2024

Semih santrfora Musrati ilk 11'e





Beşiktaş'ta bugünkü Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı bulunan Ciro Immobile ve sarı kart cezalısı Emirhan Topçu dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçında santrforda görev verdiği ve attığı golle galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy'u yine forvette oynatacak. Hollandalı çalıştırıcının Al-Musrati'yi de yeniden as kadroya yazması bekleniyor.









Gözler Muçi'de





Beşiktaş'ta Arnavut oyuncu Ernest Muçi, forma giydiği son 3 müsabakada da gol atmayı başardı. Süper Lig'de oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandıran Muçi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö karşılaşmasında da 1 gole imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da gol atma başarısı gösterdi.











































