Kartal’da öncelik savunma hattı

Maaş ortalamasını da düşürmek isteyen yönetim, buna göre hareket edecek. Stoper bölgesinde Isimat-Mirin’den memnun olmayan Beşiktaş yönetimi, bu konuda teknik heyetin görüşlerini bekliyor. Fransız stoper konusunda olumsuz rapor verilirse, siyah-beyazlı yönetim harekete geçecek ve transfere ilk girişimler başlayacak.

Başakşehirli Epureanu ile ilgilenen Beşiktaş, eski oyuncusu Tosic’le de görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kana-Bıyık, Beşiktaş’ta oynamak istediğini temsilcileri aracılığıyla yönetime iletti. Bonservisi elinde olan Kamerun asıllı Fransız futbolcu defans için siyah-beyazlıların alternatifleri arasına girdi. Teknik heyet ile yapılacak görüşmeler sonrasında Kana-Bıyık ile ilgili karar verilecek. Beşiktaş, sol bek ve sağ bek konusunda da Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e alternatif bakıyor.

Brezilyalı oyuncu Adriano’nun ayrılmasının ardından Caner Erkin sol bekte tek alternatif durumunda. Beşiktaş, bu konudaki arayışlarını sürdürüyor. Öte yandan Gökhan Gönül’ün de hem yaşı hem de sakatlık riski, siyah-beyazlıları sağ bek konusunda da yeni arayışlara itiyor. Kartal’ın ilk alternatifi Başakşehir forması giyen Caiçara oldu. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.