Kartal'ın derbi silahı orta saha

Beşiktaş, pazartesi günü derbide Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik heyet orta sahada yoğun presle rakibini yıldırmayı düşünüyor.

Josef’in kadroya dönmesi ile birlikte rahat bir nefes alan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Brezilyalı oyuncunun yanında Can Bozdoğan’ı oynatacak. Genç oyuncu Başakşehir maçında ortaya koyduğu dinamizmle beğeni kazanmıştı. Atiba ve Pjanic’in yokluğunda Josef’in partneri Can Bozdoğan olacak. Bu ikilinin önünde Alex Teixeria’ya görev verecek olan Karaveli, Brezilyalı hücum oyuncusundan sarı-kırmızılıların 6 numara bölgesine yoğun pres yapmasını istedi. Bu bölgede oynayan Taylan ve Berkan’ın hatalarını kovalayacak olan Beşiktaş, hızlı çıkışlarla gol arayacak.

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SPOR Derbi ertelenecek mi?

Kadro değişiyor

Öte yandan Önder Karaveli’nin kadroda değişiklikler yapması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan, Miralem Pjanic, Welinton ve Atiba Hutchinson derbide forma giyemeyecek. Tedavileri sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Josef ve Domagoj Vida ise 11’deki yerlerini alacak durumda. Teknik heyetin, Serdar Saatçi’nin Başakşehir maçındaki performansından memnun olmadığı öğrenildi. Welinton’un sakatlığında, savunmanın ortasında Vida’nın yanında Necip Uysal’ın şans bulacağı kaydedildi.

Beşiktaş, yoğun kar yağışı sebebiyle hazırlıklarını Vodafone Park’ta sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, derbiye kadar antrenmanlarını burada yapması bekleniyor.

Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla devam etti. 🦅#GSvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/Y3reuwS10R REKLAM March 11, 2022

Güven Yalçın'a yer aranıyor

Beşiktaş’ta son haftalarda gösterdiği performansla göze giren Güven Yalçın’ın derbide sahada olması için formül aranıyor. Teknik Direktör Önder Karaveli, genç oyuncudan faydalanmak isterken forvette mi, kanatta mı, yoksa forvet arkasında mı görev verme konusunda kararsız kaldı. Taktik idmanlarda 3 bölgede oyuncuyu deneyen Karaveli’nin derbide çift forvet oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Batshuayi’ye Güven Yalçın eşlik edecek.

Güven Yalçın Başakşehir maçında gol atma başarısı göstermişti.

N'Koudou döndü

Beşiktaş’ta uzun süredir sakat olan Kevin N’Koudou kadroya döndü. 3 aylık tedavisi ülkesi Fransa’da devam eden ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönerek takımla antrenmanlarına başlayan Kevin N’Koudou, fiziksel ağırlıklı çalışmalar yapıyor. 27 yaşındaki futbolcunun, ligde pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

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Fransız oyuncu Kevin N’Koudou, 28 haftası geride kalan sezonda sadece 8 maça çıkabildi ve takımına 2 gol katkısı verdi.