Kartal'ın iştahı kabardı

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kazanan Beşiktaş, gözünü lig ikinciliğine dikti. Son 13 lig maçında sadece 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, ikinci sırada bulunan Konyaspor’un üst üste puanlar kaybetmesi ile birlikte daha fazla motive oldu.

Şampiyonalar Ligi’nde ön eleme oynama hakkı elde etmek isteyen Beşiktaş, zirvedeki Trabzonspor’u yakalamanın neredeyse imkansız olduğunu bildiği için daha gerçekçi hareket ediyor. Konyaspor’la puan farkını 5’e indiren siyah-beyazlı takım, kalan 11 haftada toplayabileceği en büyük puanı toplayıp Adana Demirspor, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi rakipleri de alt etmek istiyor.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde TFF Süper Kupa’yı kazanan, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde yoluna devam eden ve ligde istikrarlı bir görüntü elde eden Beşiktaş, bu süreci ikincilikle taçlandırmak istiyor.

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Yönetim gelirin peşinde

Beşiktaş yönetimi de lig ikinciliğinin getirisini düşünerek takımın kalan maçlara daha fazla motive olmasını istiyor. Geçen sezon şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılarak yüksek bir gelir elde eden Beşiktaş, bu sezon da ikinci olarak ön eleme hakkını elde etmek istiyor. Olası bir Devler Ligi katılım hakkından sonra maddi olarak nefes alacak olan Beşiktaş’ta, yaz ayında ödenecek banka borçları konusunda da rahat edilecek. Yönetim de bu konuda teknik heyet ve futbolcularla görüşerek, sürecin önemini anlattı.

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