Kartal'ın yolu açık

Süper Lig'in son periyoduna girildiği dönemde Beşiktaş, kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadı'nda yapılacak. 29. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehi'le oynayacak. Beşiktaş bu maçların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım 35. haftada da Çaykur Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Beşiktaş sezonun son 2 maçında Hatayspor ile evinde, Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.
Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 maça çıktı. Bu maçların 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2'sinde berabere kalırken, 6'sını ise kaybetti. Beşiktaş 18 maçın 14'ünü Tüpraş Stadyumu'nda oynadı. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, sahasındaki maçlar hariç İstanbul'da şu ana kadar Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbulspor karşısında 3 puana uzanan Beşiktaş, Pendikspor ve Galatasaray'a ise kaybetti.