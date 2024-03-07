Kartal'ın yolu açık

Süper Lig'in son periyoduna girildiği dönemde Beşiktaş, kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadı'nda yapılacak. 29. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehi'le oynayacak. Beşiktaş bu maçların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım 35. haftada da Çaykur Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Beşiktaş sezonun son 2 maçında Hatayspor ile evinde, Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek.