Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 34'üncü dakikada Cisse, 73'üncü dakikada Salih Uçan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü ise 67'nci dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti. Ev sahibi ekipte Hajradinovic, 90 3'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

6'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda Bakasetas'ın penaltı noktasına yolladığı topa Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

27'nci dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ndongala'nın rakibinden sıyrılarak bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

34'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda altı pasın üzerinde Cisse'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45+1'inci dakikada Fernandes'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Nsakala'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53'üncü dakikada savunma arkasına yollanan topa hareketlenen Koita'dan önce kaleci Marafona kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi ancak vuruşu kısa düştü. Orta sahanın önünde topu önünde bulan Aytaç'ın topu sürdükten sonra çektiği şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içerisine yollanan topa hareketlenen Sarlija'nın Welinton tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Quaresma, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere yolladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

73'üncü dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası içi sol kanattan son çizgiye inerek ön direğe yolladığı topta Caulker'ın arka direğe aşırdığı topu önünde bulan Salih Uçan'ın yerden sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.