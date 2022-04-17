Kasımpaşa Adana Demirspor'u farklı yendi

Dünya

Üç günlük açlık grevi: Rus kadınlar Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde Ukrayna için eylem yapıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç genç Rus kadın, Ukrayna'ya destek için Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önündeki caddede açlık grevi başlattı. Berlin'de üniversite öğrencisi, 25 yaşındaki Polina Kviatkoskaia "Ukraynalılar, Rusya'dan gelmemize rağmen Ukrayna'yı desteklediğimiz için mutlu oluyor" dedi. Rusya'dan Berlin'e yeni gelen 19 yaşındaki Polina Oleinikova "Bizim görevimiz tüm Rusların bu savaşı desteklemediğini, tüm Rusların Putin yanlısı olmadığını göstermek" ifadelerini kullandı.