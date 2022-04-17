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Kasımpaşa Adana Demirspor'u farklı yendi

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Adana Demirsporu farklı yendi
Kasımpaşa-Adana Demirspor

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda yer alan tek maçında 41 puanı bulunan Kasımpaşa sahasında 52 puanlı Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 11. dakikada Doğucan Haspolat, 45+1. ve 63. dakikada Jackson Muleka, 73. dakikada penaltından Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'da İtalyan yıldız Mario Balotelli 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligde puanını 44'e yükseltti. Adana Demirspor ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 52 puanda kaldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Adana ekibinin yıldız forveti Mario Balotelli Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

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