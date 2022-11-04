ÖZET | Kasımpaşa - Ankaragücü: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 58’inci dakikada Koita’nın golüyle öne geçti. 85’inci dakikada Chatzigiovanis attığı golle skoru belirledi: 1-1.
Maçtan dakikalar;
20. dakikada Tirpan’ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.
38. dakikada Taylan’ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
48’inci dakikada Taylan’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Beridze, topu yerden penaltı noktasına doğru çıkardı. Sowe, ayağının ucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ağlara giden top ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
GOL!
- 58’inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall ortasını yaptı. Kaleci Gökhan’ın elinden kaçırdığı top Aytaç Kara’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken topta Ahmet Engin bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa doğru açılan topa kaleci Gökhan’dan önce kafayla vuran Koita ağları havalandırdı: 1-0.
66’ncı dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Celina’nın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.
GOL!
- 85’inci dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.