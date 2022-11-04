ÖZET | Kasımpaşa - Ankaragücü: 1-1

Ekonomi

Ekonomi teklifi yasalaştı: KYK borç faizleri silinecek

Ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif yasalaştı. Artık, 2 bin liranın altında icra takibindeki borçlar tasfiye edilecek. Öğrencilerin KYK borçlarının faiz ve enflasyon farkları ile salgın dönemi maske cezaları silinecek. Çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteği veren, nakit yemek yardımı yapan işverenler de vergiden muaf tutulacak.