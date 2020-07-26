Kasımpaşa-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa 11'i

Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita.

Başakşehir 11'i



Volkan, Caicara, Mehmet, Ponck, Aziz, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen.

Kupa töreni bugün yapılacak

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından kutlamayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek. Sezonun kapanış müsabakası da olan karşılaşma sonrasında, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan üstü açık otobüsle kendi stadına geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını yaklaşık 4 bin taraftarının önünde havaya kaldıracak.

Kasımpaşa, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi. Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

🙏 Teşekkürler @kasimpasa!



💙 #SemtAşkı pic.twitter.com/LG1AcPF2YG — İstanbul Başakşehir 🏆 #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) July 26, 2020

Okan Buruk'tan yedek ağırlıklı kadro

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü. Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.

Kasımpaşa-Başakşehir maçının canlı anlatımını takip etmek için tıklayın;